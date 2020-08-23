В центре Киева накануне Дня Независимости поймали "стрелка" "ДНР". Фото

На станции метро "Майдан Незалежности" полицейские обратили внимание на мужчину, который странно себя вел
Во время осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационными властями "ДНР"
Задержанного передали сотрудникам СБУ
В Киеве на Майдане Незалежности задержали "ополченца Донбасса". Коллаж
На станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве задержали мужчину, у которого обнаружили удостоверение "народного ополченца Донбасса".
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции. Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины.
В воскресенье, 23 августа, полицейские метрополитена на станции метро "Майдан Независимости" обратили внимание на мужчину, который странно себя вел. Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированной территории.
Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационными властями так называемой "Донецкой народной республики".
В частности, у него был "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса", где указано, что он является "стрелком".
Сотрудники СБУ установят цели пребывания “ополченца” в столице и дадут правовую оценку его действиям.
На станции метро "Майдан Незалежности" полиция обратила внимание на мужчину, который странно себя вел (Пресс-служба Нацполиции)
Во время осмотра у мужчины обнаружили документы, выданные оккупационными властями "ДНР" (Пресс-служба Нацполиции)
В удостоверении "ополченца" задержанный значился "стрелком" (Пресс-служба Нацполиции)
Задержанный был награжден медалью "За оборону Славянска" (Пресс-служба Нацполиции)
Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка СБУ задержала при попытке пересечь линию разграничения на КПВВ на Донбассе российского наемника – 20-летнего жителя Донецка Сергея Любечского.
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