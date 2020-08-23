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В центре Киева накануне Дня Независимости поймали "стрелка" "ДНР". Фото

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Криминал
4,5 т.

  • На станции метро "Майдан Незалежности" полицейские обратили внимание на мужчину, который странно себя вел

  • Во время осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационными властями "ДНР"

  • Задержанного передали сотрудникам СБУ

В Киеве на Майдане Незалежности задержали 'ополченца Донбасса'

В Киеве на Майдане Незалежности задержали "ополченца Донбасса". Коллаж

На станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве задержали мужчину, у которого обнаружили удостоверение "народного ополченца Донбасса".

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции. Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины.

В воскресенье, 23 августа, полицейские метрополитена на станции метро "Майдан Независимости" обратили внимание на мужчину, который странно себя вел. Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированной территории.

Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационными властями так называемой "Донецкой народной республики".

В частности, у него был "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса", где указано, что он является "стрелком".

Сотрудники СБУ установят цели пребывания “ополченца” в столице и дадут правовую оценку его действиям.

На станции метро "Майдан Незалежности" полиция обратила внимание на мужчину, который странно себя вел

На станции метро "Майдан Незалежности" полиция обратила внимание на мужчину, который странно себя вел (Пресс-служба Нацполиции)

Во время осмотра у мужчины обнаружили документы, выданные оккупационными властями "ДНР"

Во время осмотра у мужчины обнаружили документы, выданные оккупационными властями "ДНР" (Пресс-служба Нацполиции)

В удостоверении "ополченца" задержанный значился "стрелком"

В удостоверении "ополченца" задержанный значился "стрелком" (Пресс-служба Нацполиции)

Задержанный был награжден медалью "За оборону Славянска"

Задержанный был награжден медалью "За оборону Славянска" (Пресс-служба Нацполиции)

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка СБУ задержала при попытке пересечь линию разграничения на КПВВ на Донбассе российского наемника – 20-летнего жителя Донецка Сергея Любечского.

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