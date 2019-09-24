В школе Киева медным купоросом массово отравились дети

В Киеве семеро учеников одной из школ – мальчики в возрасте 10-11 лет – были госпитализированы в больницу в связи с отравлением.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, инцидент произошел 23 сентября в учебном заведении по ул. Стельмаха в Голосеевском районе. По данным инсайдера, дети употребляли медный купорос.

Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан подтвердил нашим журналистам происшествие в школе.

"Вещество принес в школу один из учеников, в результате чего восемь детей начали пробовать его на вкус. В итоге семеро из них были доставлены в больницу. Угрозы их жизни и здоровью нет", – сказал он.

Отравились дети (иллюстрация) Слово и дело

Отметим, что медный купорос широко используется в сельском хозяйстве, при этом для человека вещество является ядом в случае его употребления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве госпитализировали семь студентов после отравления шаурмой, которую они покупали в киоске на улице Борщаговской. Пострадавшие были доставлены в больницу, где у них обнаружили острую кишечную инфекцию.

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