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24 сентября • обновлено в 14:17
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/ Криминал

В школе Киева медным купоросом массово отравились дети

2.8т Читать материал на украинском

В Киеве семеро учеников одной из школ – мальчики в возрасте 10-11 лет – были госпитализированы в больницу в связи с отравлением.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, инцидент произошел 23 сентября в учебном заведении по ул. Стельмаха в Голосеевском районе. По данным инсайдера, дети употребляли медный купорос.

Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан подтвердил нашим журналистам происшествие в школе.

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"Вещество принес в школу один из учеников, в результате чего восемь детей начали пробовать его на вкус. В итоге семеро из них были доставлены в больницу. Угрозы их жизни и здоровью нет", – сказал он.

Отравились дети (иллюстрация)

Отравились дети (иллюстрация)

Слово и дело

Отметим, что медный купорос широко используется в сельском хозяйстве, при этом для человека вещество является ядом в случае его употребления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве госпитализировали семь студентов после отравления шаурмой, которую они покупали в киоске на улице Борщаговской. Пострадавшие были доставлены в больницу, где у них обнаружили острую кишечную инфекцию.

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Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
криминал отравились дети
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