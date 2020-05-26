Главная Новости
26 мая • обновлено в 17:59
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В ресторане Киева вспыхнул масштабный пожар: затянуло черным дымом. Первое видео

3.7т
Читать материал на украинском

В Киеве во вторник, 26 мая, произошел крупный пожар в ресторане "Хутор Дегтяри".

Заведение расположено на улице Дегтяревской, 62. Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На ролике, опубликованном в сети, видно, как ресторан охватило пламя, вверх поднимался густой черный дым. Отмечается, что на место уже прибыли спасатели ГСЧС. Причины возникновения пожара неизвестны.

В ресторане Киева вспыхнул масштабный пожар

В ресторане Киева вспыхнул масштабный пожар

Карта местности

Карта местности

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 17 апреля вспыхнули крупный пожар в ресторане "Новая Земля". Огонь почти полностью уничтожил заведение.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
1
Смешно
0
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Кияни Криминал

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 584.

    Вылечились: 7575. Умерли: 644.

  • В мире заболели более 5,5 млн человек, погибли – более 347 тысяч.

  • Ляшко назвал два условия, при которых Украина избежит второй волны COVID-19.

  • Названа болезнь, которая повышает риск смерти от коронавируса.

  • Ученые выяснили, насколько опасны мутации коронавируса.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги