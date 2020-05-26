В ресторане Киева вспыхнул масштабный пожар: затянуло черным дымом. Первое видео

В Киеве во вторник, 26 мая, произошел крупный пожар в ресторане "Хутор Дегтяри".

Заведение расположено на улице Дегтяревской, 62. Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На ролике, опубликованном в сети, видно, как ресторан охватило пламя, вверх поднимался густой черный дым. Отмечается, что на место уже прибыли спасатели ГСЧС. Причины возникновения пожара неизвестны.

В ресторане Киева вспыхнул масштабный пожар

Карта местности Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 17 апреля вспыхнули крупный пожар в ресторане "Новая Земля". Огонь почти полностью уничтожил заведение.

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