В метро Киева произошла драка: мужчине сломали ногу

В Киеве в метрополитене произошла драка между двумя пассажирами. Один из них в ходе потасовки получил перелом ноги.

Конфликт начался в вагоне поезда, а продолжился на платформе станции "Славутич". Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Для решения недоразумения мужчины вышли на платформу подземки. Во время выяснения отношений пострадавший получил от оппонента удар по ноге. Потерпевшего доставили в больницу, где ему диагностировали перелом. После предоставления необходимой медицинской помощи от дальнейшей госпитализации он отказался", – уточнили правоохранители.

Станции "Славутич" Киевский метрополитен

Нападавшего уже задержали, им оказался 35-летний житель столицы.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле группа хулиганов, среди которых был сотрудник Национальной полиции Украины, избила мужчину в Дарницком районе Киева.

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