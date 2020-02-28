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28 февраля • обновлено в 20:38
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/ Криминал

В Киеве жена полицейского засветила краденные на вокзале карты. Фото и видео

7.5т
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После скандала с группой ромов-грабителей на киевском вокзале, якобы жену полицейского, который мог прикрывать преступников, засекли с крадеными кредитными картами.

Подтверждающее фото с камеры наблюдения в магазине опубликовал член Муниципальной стражи, координатор Союза ветеранов войны с Россией Сергей Бондар, который ранее поймал "на горячем" воров (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Пока мировые порядки меняются, на вокзале все по-старому. Жена вокзального полицейского в магазинах рассчитывается ворованными на вокзале карточками людей. К тому же мр*зи даже не скрывают, что являются бенефициарами краж. Это только тот случай, который попал на камеру. А сколько еще такого!" – возмутился он.

В Киеве жена полицейского засветила якобы краденные на вокзале карты

В Киеве жена полицейского засветила якобы краденные на вокзале карты

Кадры с Викторией – якобы женой полицейского – опубликовала в Facebook пользователь под ником Tallina Malina. Именно ее картой, утверждает потерпевшая, пыталась воспользоваться женщина.

"На видео барышня, которую зовут Виктория. Она расплачивается краденой картой. В магазине ее знают, муж у нее полицейский. Место "Гастроном Тарасовский", что по адресу улица Механизаторов, 29. На видео видно, что операция по моей карте не прошла, потому в кармане она поменяла на другую, которой и расплатилась за покупку (2 пачки сигарет, видимо). Живёт рядом с гастрономом, регулярно в нем покупает, муж у неё из полиции и работает в районе Центрального ЖД Вокзала. Кстати, при покупке отморозилась, что карта мужа", – заверила она.

Женщина также рассказала предысторию: 16 января у нее украли кошелек на станции метро "Вокзальная". Позже ее пытались шантажировать, однако обмен быстро раскрылся. В полиции с трудом приняли заявление о краже, но дальше расследование не продвинулось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в киевском кафе "Honey" поймали во время совершения краж группировку из 4 воров-карманников.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
гадкий преступный режим.
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