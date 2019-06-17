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В Киеве "заминировали" аэропорт и станцию метро: где сейчас "горячо"

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В Киеве 17 июня вновь поступило сообщение о массовом "минировании" общественных мест и аэропорта.

Как сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook, очередное письмо о заминировании пришло на почту Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Неизвестные злоумышленники заявили, что "взрывы произойдут" в посольстве США, ресторане "Шато", на станции метро "Олимпийская", в Киево-Печерском лицее 171, аэропорту Борисполь, посольстве Австралии и Киевском музее.

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Иллюстрация

24 канал

Новости
"Взорвут наши люди": в Киеве "заминировали" более 20 объектов

Как писал OBOZREVATEL:

  • В Киеве 5 июня неизвестные сообщили о минировании Института рака. Эвакуировать пациентов пришлось прямо на каталках.

  • Также неизвестные сообщили о якобы минировании всех заведений McDonald's.

  • Через день неизвестный сообщил о заминировании более чем 20 разных объектов. Среди них – детские садики, кафе и больницы.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Сладкая Алиса
Сладкая Алиса
Оцените мою упругую попку ..... https://fuck.it/id01286571
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ivanov koly
ivanov koly
Украина напичкана гнидами фсб-шными. а при зеле они развернуться вовсю. СБУ-Баканов-галимая порнография
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Это дело рук расейских тварей! Именно этот скот так ведёт себя везде. У нас, во всем мире, на паРРаше.
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