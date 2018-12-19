В Киеве загорелась школа: детей экстренно эвакуировали

В Киеве загорелся лицей №303, расположенный на ул. Драгоманова, что в Дарницком районе. Детей экстренно эвакуировали.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в комнате школьного уборщика, сообщили в Telegram "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Telegram "Киев Оперативный"

К месту происшествия прибыли спасатели, которым удалось оперативно ликвидировать возгорание. Жертв и пострадавших нет.

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре на Киевщине эвакуировали учеников из двух школ из-за распыления газа. В обоих случаях виновниками стали дети. Первое ЧП произошло в Белой Церкви, второе — в Василькове.

Виновником случая в Белой Церкви стал 9-классник, который принес с собой на уроки баллончик без маркировки. Во время перерыва он хвастался им в кругу детей, однако его одноклассник выхватил баллончик из рук и распылил вокруг себя. Личность второго злоумышленника установить сразу не удалось.