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2 декабря • обновлено в 21:59
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/ Криминал

В Киеве взорвали отделение банка: появились новые подробности дела

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Двум лицам, причастным к нападению на отделение "Ощадбанка" 30 ноября в Киеве, сообщили о подозрении.

По версии следствия, они проникли в помещение отделения на улице Энтузиастов, взорвали банкомат, расположенный внутри и похитили из него около 230 тыс. грн. После этого мужчины скрылись на автомобиле, написала пресс-служба прокуратуры города.

"По согласованию Киевской местной прокуратуры №4 двум лицам, причастным к нападению на отделение "Ощадбанка" в Киеве, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В Киеве взорвали отделение банка

В Киеве взорвали отделение банка

Информатор

Мужчин задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а во время обысков по местам их проживания правоохранители изъяли инструменты и часть денег, а также авто, на котором они скрылись с места преступления.

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Местная прокуратура будет готовить ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
"Ощадбанк"
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