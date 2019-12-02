В Киеве взорвали отделение банка: появились новые подробности дела

Двум лицам, причастным к нападению на отделение "Ощадбанка" 30 ноября в Киеве, сообщили о подозрении.

По версии следствия, они проникли в помещение отделения на улице Энтузиастов, взорвали банкомат, расположенный внутри и похитили из него около 230 тыс. грн. После этого мужчины скрылись на автомобиле, написала пресс-служба прокуратуры города.

"По согласованию Киевской местной прокуратуры №4 двум лицам, причастным к нападению на отделение "Ощадбанка" в Киеве, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В Киеве взорвали отделение банка Информатор

Мужчин задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а во время обысков по местам их проживания правоохранители изъяли инструменты и часть денег, а также авто, на котором они скрылись с места преступления.

Местная прокуратура будет готовить ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 30 ноября в Киеве в Днепровском районе взорвали отделение "Ощадбанка".

1 декабря полиция задержала подозреваемых в ограблении и подрыве отделения "Ощадбанка" в Киеве.

Это 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков.

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