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10 сентября • обновлено в 22:42
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/ Криминал

В Киеве вспыхнул пожар в жилом доме: жуткое видео

2.6т Читать материал на украинском

Во вторник утром, 10 сентября, в Шевченковском районе Киева, на улице Бакинской, вспыхнул пожар в жилом доме.

Соответствующее видео выложили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На ролике видно, что огромный столб дыма поднимался из квартиры на одном из верхних этажей здания.

В Киеве вспыхнул пожар в жилом доме

В Киеве вспыхнул пожар в жилом доме

Скриншот

"И еще один пожар: на этот раз – квартира на улице Бакинской. Что же за утро такое?" – написали в сети.

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Как сообщал OBOZREVATEL, перед этим в тот же день в Киеве произошло еще два пожара. Возле станции метро "Олимпийская" загорелись гаражи. Огонь распространился на соседнее 3-этажное здание и два автомобиля. А в Святошинском районе Киева вспыхнул масштабный пожар в киосках на проспекте Победы, 100/1.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
пожар
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