В Киеве врач клиники "Адонис" отказался помочь человеку: в медучреждении отреагировали

В Киеве сотрудника клиники "Адонис" обвинили в том, что он никоим образом не помог молодому человеку, которому стало плохо рядом с учреждением.

О самом инциденте написали на странице "Киев оперативный" в Facebook. Журналисты OBOZREVATEL попытались связаться с представителями клиники, но те, выслушав вопрос, положили трубку.

Так, на Днепровской набережной молодому человеку внезапно стало плохо – он упал на тротуар и сильно ударился головой. После этого, по словам очевидцев, его еще некоторое время трясло.

"Свидетели происшествия вызвали скорую и позвали врача из клиники "Адонис", которая находится рядом. Тот вышел, спросил, вызвали ли скорую, а потом просто развернулся и ушел", – говорится в посте.

В Киеве врач клиники "Адонис" якобы отказался помочь человеку Киев оперативный

Позже на место прибыла скорая, ее сотрудники оказали парню помощь. Ему стало лучше.

Журналистам OBOZREVATEL представители Департамента здравоохранения КГГА рассказали, что на Днепровской набережной действительно стало плохо 20-летнему парню, а еще 40-летнему мужчине. У каждого из них – забойная травма головы. Впрочем, сказать, какой из случаев произошел у клиники "Адонис", не смогли.

Когда журналисты позвонили в саму клинику, ее представители выслушали вопрос, а потом просто положили трубку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Центральной поликлинике Голосеевского района Киев 13 февраля умер человек. Свидетели обвинили медиков учреждения в том, что они не смогли оказать ему помощь, а скорую – что та очень долго ехала. Впрочем, в КГГА опровергли эту информацию.

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