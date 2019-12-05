Дети все видели: в Киеве извращенец мастурбировал возле колледжа. Видео

В Киеве возле колледжа Киевского национального университета технологий и дизайна заметили извращенца.

Инцидент произошел в четверг, 5 декабря, на улице Белорусской, в Шевченковском районе города. Об этом написал OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Мужчина стоял прямо у окна класса и мастурбировал. Это все видели дети.

В Киеве извращенец мастурбировал у колледжа Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева мужчина приставал к детям, показывая свой половой орган в парке.

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