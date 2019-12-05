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5 декабря • обновлено в 18:00
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Дети все видели: в Киеве извращенец мастурбировал возле колледжа. Видео

1.5т
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В Киеве возле колледжа Киевского национального университета технологий и дизайна заметили извращенца.

Инцидент произошел в четверг, 5 декабря, на улице Белорусской, в Шевченковском районе города. Об этом написал OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Мужчина стоял прямо у окна класса и мастурбировал. Это все видели дети.

В Киеве извращенец мастурбировал у колледжа

В Киеве извращенец мастурбировал у колледжа

Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева мужчина приставал к детям, показывая свой половой орган в парке.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Обос" вообще йопнулся ...
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Извращенцы ,маньяки,гей ,педофилы ,это цвет недонации. усрагабона,
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