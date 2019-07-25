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В Киеве возле кафе произошла драка со стрельбой: видео

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В Оболонском районе Киева в ночь на 25 июля произошла драка со стрельбой. Компания из 20 нетрезвых мужчин отдыхала возле кафе "Аджика", но внезапно напала на прохожего.

Они несколько раз ударили его, а пострадавший, чтобы защитить себя, достал пистолет. Увидев оружие, нападавшие принялись еще больше избивать его и ударили бутылкой по голове, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"После пострадавший начал стрелять в разные стороны, чтобы отпугнуть парней. На подмогу своим друзьям прибежало больше десяти человек: они повалили мужчину с пистолетом и продолжили бить", – уточнили в СМИ.

Полиция на месте ЧП

Полиция на месте ЧП

"Информатор"

Новости
В центре Киева в кафе произошла драка с поножовщиной

Потерпевшего увезла патрульная полиция, а группа нападавших разбежалась. На месте ЧП нашли оружие и несколько гильз. Из компании был задержан только один человек, на которого указали очевидцы драки.

Место ЧП

Место ЧП

"Информатор"

В Киеве возле кафе произошла драка со стрельбой: видео

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Как писал OBOZREVATEL, в июне в Оболонском районе Киева в ресторане "Каспий" произошел конфликт, который перерос в массовую драку со стрельбой и ножами.

Нескольких посетителей забрызгали газовым баллончиком, а одному мужчине выстрелили в ногу.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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