В Киеве воры обчистили квартиры "слуги народа" и прокурора

В Киеве обокрали народного депутата (фракция "Слуга народа") и прокурора Офиса генерального прокурора Украины. Преступления произошли в Дарницком и Днепровском районах столицы в арендуемых квартирах.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. 27 июля народный депутат Дмитрий Любота обнаружил, что за время его отсутствия в течение последних дней в квартиру вломились неизвестные.

Дверной замок был поврежден, а внутри арендуемой квартиры были разбросаны вещи. Депутат обнаружил пропажу техники – ноутбука MacBook Pro, планшета iPad, а также велосипеда Cannondale.

Дмитрий Любота в 2019 году был избран народным депутатом IX созыва по 177 округу (Харьковская область) от партии "Слуга народа"

От воров пострадал и прокурор Офиса генерального прокурора. Вернувшись из отпуска 26 июля, он обнаружил, что в арендуемой его семьей однокомнатной квартире разбросаны вещи.

"Следов взлома на замке не было, вор подобрал ключи и забрал небольшую сумму в долларах, а также несколько золотых украшений", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

По его словам. это произошло в многоэтажке неподалеку станции метро "Левобережная".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за неделю произошло 40 грабежей и два разбоя – для нападения преступники используют даже игрушечные пистолеты. А в Одессе полиция заблокировала Land Cruiser "слуги народа". На место также подъехали сотрудники ГБР.