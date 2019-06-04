В Киеве воровка попала на камеры наблюдения в известном ТЦ

В Киеве на камеры видеонаблюдения попала воровка, орудующая в дорогих магазинах. Она буквально смела одежду с вешалки вместе с плечиками к себе в сумку.

После этого она беспрепятственно удалилась и не была остановлена ни охраной, ни продавцами. Видео момента преступления опубликовали в группе "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Профессиональную воровку заметили на камерах видеонаблюдения в одном из магазинов ТЦ "Глобус". Рассмотреть лицо трудно, но смысл ее деятельности виден", – подписали ролик в группе.

Женщина Скриншот "Киев Оперативный"

Прячет вещи в сумку Скриншот "Киев Оперативный"

Напомним, что зимой в Киеве активизировались карманные воры, которые обкрадывают людей в крупных супермаркетах. Карманники часто стали грабить посетителей ТЦ "Гулливер".

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве жители одного из домов ЖК "Комфорт Таун" самостоятельно задержали домушника.

Они среагировали на появление в подъезде неизвестного человека, неоднократно попавшего на камеры в других домах при подозрительных обстоятельствах.

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