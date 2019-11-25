Главная Новости
25 ноября • обновлено в 11:45
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве водители устроили жесткие "разборки" посреди дороги. Видео

974
Читать материал на украинском

В Киеве два водителя устроили "разборки" прямиком посреди дороги.

Об этом сообщили на странице "Криминальная Украина" в Telegram. В сети разместили соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Дорожные разборки в Киеве", – коротко подписали ролик.

В Киеве водители устроили "разборки" посреди дороги

В Киеве водители устроили "разборки" посреди дороги

На видео видно, как двое мужчин начали жестоко биться и толкаться посреди дороги, между авто. "Разборки" длились недолго, а после них один их водителей сел в желтый бус, а второй – в красную легковушку.

Новости
В Киеве конфликт между водителями закончился жутким ДТП. Видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве рядом с Центральным железнодорожным вокзалом 20 ноября водители автомобилей устроили жестокую драку, а затем и резню.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости Киева" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги