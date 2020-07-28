В Киеве водитель избил велосипедиста за замечание. Видео

В Киеве на Позняках произошел конфликт между водителем автомобиля и велосипедистом, который закончился избиением.

Как сообщается на странице "Зупини Лося" в Facebook, автомобиль был запаркован с нарушением. Также опубликовано видео происшествия (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца новости).

Водитель избил велосипедиста на Позняках Facebook "Зупини Лося"

Инцидент произошел на улице Ахматовой 44-А.

"Запарковался с нарушением, чуть не сбил велосипедиста. На простое замечание догнал и избил велосипедиста", – сказано в сообщении.

Инцидент произошел на улице Ахматовой Google Maps

Отмечается, что пострадавший снял побои и написал заявление в полицию.

Внимание! Видео содержит сцены насилия, 18+

(Видео – Facebook "Зупини Лося")

Facebook "Зупини Лося"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестные избили иностранных студентов, а затем открыли стрельбу. В ходе драки пятеро пьяных мужчин кричали в сторону пострадавших расистские высказывания.