В Киеве водитель избил велосипедиста за замечание. Видео
Водитель авто избил велосипедиста в Киеве.
В Киеве на Позняках произошел конфликт между водителем автомобиля и велосипедистом, который закончился избиением.
Как сообщается на странице "Зупини Лося" в Facebook, автомобиль был запаркован с нарушением. Также опубликовано видео происшествия (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца новости).
Водитель избил велосипедиста на Позняках Facebook "Зупини Лося"
Инцидент произошел на улице Ахматовой 44-А.
"Запарковался с нарушением, чуть не сбил велосипедиста. На простое замечание догнал и избил велосипедиста", – сказано в сообщении.
Инцидент произошел на улице Ахматовой Google Maps
Отмечается, что пострадавший снял побои и написал заявление в полицию.
Внимание! Видео содержит сцены насилия, 18+
(Видео – Facebook "Зупини Лося")
Facebook "Зупини Лося"
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестные избили иностранных студентов, а затем открыли стрельбу. В ходе драки пятеро пьяных мужчин кричали в сторону пострадавших расистские высказывания.