С порезанной шеей добрался до кафе: в Киеве при странных обстоятельствах умер ветеран АТО

В Киеве в ночь на воскресенье, 19 января, около одного из кафе умер 32-летний мужчина с колотой раной шеи.

Он подошел ко входу в заведение и лег, попросив о помощи. Пострадавший сообщил, что на него напали, но не рассказал подробностей, передает "Информатор".

Инцидент произошел по адресу улица Николая Юнкерова, 28а, около 03:00. На одежде мужчины были видны следы крови.

Персонал заведения вызвал "скорую", но пострадавший скончался до прибытия медиков.

Следственно-оперативная группа, работавшая на месте происшествия, осмотрела тело погибшего. На шее, в районе сонной артерии, у него нашли колотую рану. Рядом с трупом лежал нож.

Личность погибшего установлена, при нем нашли удостоверение участника боевых действий. Имя жертвы не разглашают.

Полиция на месте ЧП Информатор

Как писал OBOZREVATEL, недавно в подвале подъезда жилого дома на Лесном проспекте в Киеве нашли труп мужчины.

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