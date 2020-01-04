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4 января • обновлено в 20:11
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/ Криминал

Связали скотчем: в шкафу "новогодней" квартиры в Киеве нашли мертвую пару

6.5т
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В Подольском районе Киева местная жительница обнаружила два трупа в квартире, которую сдавала арендаторам на Новый год.

Инцидент произошел в субботу, 4 января, по адресу улица Кирилловская, 127, передает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Уточняется, что тела парня и девушки хозяйка жилища нашла на балконе в шкафу. Ноги погибшей были связаны скотчем.

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Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

Информатор

На теле обоих обнаружили признаки насильственной смерти. Предварительно, это колото-резанные раны.

Известно, что женщина сдавала квартиру посуточно. Последний раз ее арендовали парень и девушка 31 декабря. Жильцы должны были сдать жилище 4 января, и когда хозяйка зашла в квартиру, то увидела на балконе в шкафу два трупа, лежащих друг на друге.

Что произошло в квартире в период ее последней сдачи, устанавливают правоохранители. Также есть информация, что 3 января арендатор прислал женщине смс и сообщил, что они съедут раньше.

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

Информатор

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

Информатор

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

Информатор

Как писал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева, на улице Михаила Донца, 2а, пьяный мужчина устроил переполох. Он хотел сесть за руль, бил чужие авто и бросался на людей.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Криминал Новости Киева и Киевской области Убийство в Киеве
Место
Украина Киев
Теги
видео убийство Новый Год-2020 фотографии
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