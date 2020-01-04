Связали скотчем: в шкафу "новогодней" квартиры в Киеве нашли мертвую пару

В Подольском районе Киева местная жительница обнаружила два трупа в квартире, которую сдавала арендаторам на Новый год.

Инцидент произошел в субботу, 4 января, по адресу улица Кирилловская, 127, передает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Уточняется, что тела парня и девушки хозяйка жилища нашла на балконе в шкафу. Ноги погибшей были связаны скотчем.

Фото с места инцидента Информатор

На теле обоих обнаружили признаки насильственной смерти. Предварительно, это колото-резанные раны.

Известно, что женщина сдавала квартиру посуточно. Последний раз ее арендовали парень и девушка 31 декабря. Жильцы должны были сдать жилище 4 января, и когда хозяйка зашла в квартиру, то увидела на балконе в шкафу два трупа, лежащих друг на друге.

Что произошло в квартире в период ее последней сдачи, устанавливают правоохранители. Также есть информация, что 3 января арендатор прислал женщине смс и сообщил, что они съедут раньше.

Фото с места инцидента Информатор

Фото с места инцидента Информатор

Фото с места инцидента Информатор

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