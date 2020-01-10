В Киеве в подвале обнаружили три тела: первые подробности

В Оболонском районе Киева, в подвале дома на улице Маршала Малиновского, сантехник обнаружил три тела мужчин.

Трупы нашли 10 января, около 11:30. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

Сантехник зашел в подвал, чтобы провести ремонтные работы и наткнулся на умерших. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, который осмотрел тела на месте происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено.

В Киеве в подвале обнаружили три тела Полиция Киева

Окончательные причины смерти мужчин будет установлено судебно-медицинской экспертизой. Собранные материалы по факту зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. Правоохранители начали проверку, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева на детской площадке обнаружили труп мужчины. На теле покойного – колото-резаная рана грудной клетки, которая, вероятно, и стала причиной смерти.

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