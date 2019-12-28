В Киеве в парке жестоко убили мужчину: фото и видео с места ЧП

В Святошинском районе Киева в парке убили мужчину. Полицейские уже задержали подозреваемого.

Погибшего ударили ножом в живот. Об этом сообщила пресс-служба полиции города на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Подозреваемым оказался 24-летний уроженец Умани, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков. Правоохранители разыскали его и задержали.

В Киеве в парке жестоко убили мужчину полиция Киева

Парень вместе с товарищем в парке увидел пьяного мужчину, который лежал на земле. Они решили его поднять и положить на скамейку. Тогда к ним подбежал неизвестный и начал душить уманчанина. Тот, в свою очередь, достав нож, ударил им противника в живот.

Раненый мужчина убежал. Далее молодого человека, который лежал на земле, подозреваемый и его товарищ избили и сняли с него куртку, цепочку, кроссовки. После этого нападавшие с вещами потерпевшего пошли домой, а прохожие обнаружили тело другого мужчины с ножевым ранением живота.

Начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 185 (Кража) и ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Будет решаться вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Святошинском районе Киева в парке жестоко убили мужчину Полиция Киева

Погибшего ударили ножом в живот Полиция Киева

Полицейские уже задержали подозреваемого Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Фастове Киевской области 22 декабря многодетная мать убила своего новорожденного ребенка.

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