В Киеве в отделении банка неадекват бросался на людей с ножом. Видео 18+

В Голосеевском районе Киева в отделении "Ощадбанка" (на проспекте Науки, 4) 19 марта неадекват бросался на людей с ножом. Он представлялся "майором полиции".

Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook. В сети также опубликовали видео задержания подозреваемого (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

"На проспекте Науки, 4, из отделения "Ощадбанка" поступило сообщение о неадекватном мужчине, который размахивал ножом перед лицом других клиентов... Нападающий представляется "майором полиции", – говорится в посте.

В Киеве в отделении банка неадекват бросался на людей с ножом

"Также была информация, что за несколько минут до этого подозреваемый совершил попытку разбойного нападения на другого мужчину, но рядом проходили молодые люди, которые, чтобы отбить нападающего от жертвы, совершили несколько выстрелов", – добавили в сети.

Детали инцидента будут установлены позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, возле станции метро "Левобережная", в ночь на 3 марта мужчина бросался на прохожих и пытался ударить их отверткой.

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