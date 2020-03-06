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6 марта • обновлено в 17:50
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/ Криминал

В Киеве в маршрутке мужчина разбил девушке нос из-за замечания. Видео 18+

4.8т
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В маршрутке, которая ехала от станции метро "Лесная" в Киеве в Бровары, 6 марта мужчина разбил девушке нос в ответ на просьбу не хамить ей.

Перед этим между ними возник конфликт. Ролик опубликовали на странице "Киев оперативный" в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

В Киеве в маршрутке мужчина разбил девушке нос из-за замечания

В Киеве в маршрутке мужчина разбил девушке нос из-за замечания

"В одной из маршруток, которая ехала в Бровары от станции метро "Лесная", произошел конфликт между мужчиной и женщиной. Причины самого конфликта пока неизвестны, но завершилось все тем, что лицо мужского пола разбило нос женщине в ответ на просьбу не хамить ей", – говорится в посте.

В Киеве в маршрутке мужчина разбил девушке нос из-за замечания

В Киеве в маршрутке мужчина разбил девушке нос из-за замечания

Типичный Киев

В Киеве в маршрутке мужчина разбил девушке нос из-за замечания

В Киеве в маршрутке мужчина разбил девушке нос из-за замечания

Типичный Киев

Так, пострадавшей вызвали скорую помощь, а нападающего задержали до приезда полиции.

На странице "Типичный Киев" в сети уточнили, что инцидент произошел в маршрутке №706, а мужчину, который ударил девушку, "заломали" другие люди.

В Киеве в маршрутке мужчина разбил девушке нос из-за замечания

В Киеве в маршрутке мужчина разбил девушке нос из-за замечания

Типичный Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водителя маршрутного автобуса №507 (Железнодорожный вокзал "Южный" – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины) обвинили в том, что тот, закрывая двери транспортного средства, прищемил семилетней девочке руку и продолжил движение.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Как же муже подобную шушеру можно назвать мужчиной? Это же отбросы общества, женщину в любом случае можно лишь ласкать и лелеять.
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Serov Oleg
Serov Oleg
ветеран ато....
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Знатно, украинцы поздравляют своих женщин ))
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