''На глазах у ребенка'': в Киеве жестоко убили мужчину

В одной из квартир многоэтажного жилого дома в Киеве полиция обнаружила труп мужчины.

Преступление произошло около 16:00 во вторник, 29 января, на ул. Васильковская, 40 в Голосеевском районе, сообщили OBOZREVATEL очевидцы. По их словам, преступник ударил свою жертву ножом.

На место прибыла следственно-оперативная группа и медики.

Убийство в Киеве

Жильцы дома страшно напуганы происшествием и не хотят вдаваться в подробности. Люди говорят, что преступление будто бы совершил местный житель.

"Якобы убийство произошло на глазах у ребенка. Девочку в состоянии шока увели", - рассказали OBOZREVATEL местные жители.

Позже стало известно, что в квартире произошла семейная ссора, во время которой тесть убил зятя. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

Убийство в Киеве

Убийство в Киеве

Убийство в Киеве

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве задержали подозреваемого, который 26 января выстрелил в голову прохожему и тяжело его ранил. Преступление произошло в Днепровском районе возле супермаркета.

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