В Киеве убили известного ювелира: полиция показала подозреваемых

Мотивом резонансного убийства ювелира Сергея Киселева в Киеве было ограбление. Также злоумышленники собирались напасть и обокрасть его семью во время пребывания на кладбище на 40-й день после похорон.

Организатор преступной группы из трех человек был бывшим бизнес-партнером убитого. Об этом на брифинге сообщил глава ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца).

Он пояснил, что Киселева убили с целью завладения его деньгами, а нападение на семью, предварительно, в основном готовилось ради мести.

Задержание Скриншот

Задержание Скриншот

Троих мужчин задержали неподалеку кладбища, где находилась семья погибшего. Во время обысков у них изъяли гранаты, пистолеты и пули к ним.

Убитый Сергей Киселев

Министр внутренних дел Арсен Аваков также уточнил, что среди вещей задержанных обнаружили несколько картин. Одна из них похожа на украденную из музея во Франции картину Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" стоимостью в $1,5 миллиона, сообщили в пресс-службе МВД.

Крищенко подчеркнул, что группа нападавших и убийство не имеет отношения к резонансному дела так называемых бриллиантовых прокуроров. Свои драгоценности, конфискованные в 2010 году правоохранителями, Киселев узнал в предметах, изъятых у подозреваемых в незаконном обогащении прокуроров.

Про личности пострадавших также известно, что все трое являются гражданами Украины, двоим из них по 49, а третьему – 45 лет. Организатор группы ранее был судим, два других участника – бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Задержание подозреваемых Полиция Киева

Задержание подозреваемых Полиция Киева

Задержание подозреваемых Полиция Киева

Задержание подозреваемых Полиция Киева

Задержание подозреваемых Полиция Киева

Задержание подозреваемых Полиция Киева

Задержание подозреваемых Полиция Киева

Видео задержания:

Как писал OBOZREVATEL:

в марте застрелили крупного предпринимателя-ювелира Сергея Киселева. Считается, что Киселев являлся свидетелем по громкому делу "бриллиантовых прокуроров".

В ГПУ, однако, заявили, что никакого отношения к расследованию этого дела Сергей Киселев не имеет.

Позже стало известно, что на месте убийства ювелира Сергея Киселева были украдены пистолет и видеорегистратор. В этом подозревают полицейского Днепровского райотдела.

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