В Киеве у пенсионерки нашли арсенал оружия. Фото

Арсенал оружия обнаружили на балконе у пенсионерки.
Правоохранители обнаружили в квартире пенсионерки патроны для автоматического оружия и гранаты.
Арсенал хранился на балконе на улице Милютенко в Деснянском районе столицы, сообщается на странице полиции Киева в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
На балконе пенсионерки нашли патроны. Facebook полиции Киева
73-летняя женщина сама вызвала правоохранителей, после того, как решила убрать на балконе и наткнулась на боеприпасы.
На балконе пенсионерки обнаружили арсенал оружия. Facebook полиции Киева
Пенсионерка полагает, что их мог оставить знакомый, который помогал ей по домашним делам и снимал комнату.
На балконе пенсионерки нашли гранаты. Facebook полиции Киева
Facebook полиции Киева.
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