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В Киеве у пенсионерки нашли арсенал оружия. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
1,7 т.
Арсенал оружия обнаружили на балконе у пенсионерки

Арсенал оружия обнаружили на балконе у пенсионерки.

Правоохранители обнаружили в квартире пенсионерки патроны для автоматического оружия и гранаты.

Арсенал хранился на балконе на улице Милютенко в Деснянском районе столицы, сообщается на странице полиции Киева в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На балконе пенсионерки нашли патроны.

На балконе пенсионерки нашли патроны. Facebook полиции Киева

73-летняя женщина сама вызвала правоохранителей, после того, как решила убрать на балконе и наткнулась на боеприпасы.

На балконе пенсионерки обнаружили арсенал оружия.

На балконе пенсионерки обнаружили арсенал оружия. Facebook полиции Киева

Пенсионерка полагает, что их мог оставить знакомый, который помогал ей по домашним делам и снимал комнату.

На балконе пенсионерки нашли гранаты.

На балконе пенсионерки нашли гранаты. Facebook полиции Киева

Facebook полиции Киева.

Facebook полиции Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили подземный тайник с большим количеством средств военного поражения.

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