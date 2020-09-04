В Киеве у пенсионерки нашли арсенал оружия. Фото

Арсенал оружия обнаружили на балконе у пенсионерки.

Правоохранители обнаружили в квартире пенсионерки патроны для автоматического оружия и гранаты.

Арсенал хранился на балконе на улице Милютенко в Деснянском районе столицы, сообщается на странице полиции Киева в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На балконе пенсионерки нашли патроны. Facebook полиции Киева

73-летняя женщина сама вызвала правоохранителей, после того, как решила убрать на балконе и наткнулась на боеприпасы.

На балконе пенсионерки обнаружили арсенал оружия. Facebook полиции Киева

Пенсионерка полагает, что их мог оставить знакомый, который помогал ей по домашним делам и снимал комнату.

На балконе пенсионерки нашли гранаты. Facebook полиции Киева

Facebook полиции Киева.

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