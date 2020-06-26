В Киеве трехлетний мальчик выпал из окна девятого этажа и погиб. Иллюстрация

В Киеве в четверг, 25 июня, в результате падения из окна девятого этажа погиб трехлетний мальчик.

Об этом сообщила пресс-служба "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" на своей странице в Facebook. Там отметили, что за 25 июня в столице было зарегистрировано четыре падения с высоты, в двух случаях это были дети.

"Мальчик трех лет выпал из окна девятого этажа. По предварительной версии, оперся на москитную сетку, которая под его весом вывалилась. Ребенок погиб", – говорится в сообщении.

Пост о погибшем ребенке Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на ул. Ивана Мазепы женщина с трехлетним ребенком выпала из окна четвертого этажа.