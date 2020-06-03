В Киеве топ-чиновника МОН поймали на взятке в 300 тысяч грн. Фото и детали

В Киеве генерального директора директората наук Министерства образования и науки Украины заподозрили в том, что он за 300 тысяч гривен пообещал должностному лицу предприятия победу в конкурсе.

Как написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook, задержанному чиновнику – 38 лет. На ситуацию уже отреагировали и в министерстве (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным правоохранителей, мужчина требовал и получил от должностного лица предприятия 300 тысяч гривен за победу в конкурсе на осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий по повышению противоминной стойкости легкобронированной техники и модернизацию наземных боевых бронированных машин.

В Киеве топ-чиновника МОН поймали на взятке в 300 тысяч грн Полиция Киева

Отмечается, что чиновника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении средств.

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

В то же время, по информации пресс-службы СБУ, мужчина требовал 10% от суммы, выделенной на государственный оборонный заказ в интересах Министерства обороны Украины, он был задержан при получении $5 тысяч и 165 тысяч гривен от директора одного из оборонно-промышленных предприятий Киевской области.

В Киеве топ-чиновника МОН поймали на взятке в 300 тысяч грн Полиция Киева

В Киеве топ-чиновника МОН поймали на взятке в 300 тысяч грн Полиция Киева

В Киеве топ-чиновника МОН поймали на взятке в 300 тысяч грн Полиция Киева

Примечательно, что должность директора директората наук с 2018 года занимал Дмитрий Чеберкус, но его профиль на сайте министерства уже удален.

Пресс-служба МОН на своем сайте уже отреагировала на задержание чиновника, отметив, что в учреждении уже начали дисциплинарное производство в отношении указанного работника.

"Министерство сотрудничает со следствием, осуществляет все необходимые мероприятия и способствует проведению расследования. Окончательное решение по этому делу будут принимать правоохранительные органы и суд", – говорится в сообщении.

В Киеве топ-чиновника МОН поймали на взятке в 300 тысяч грн СБУ

В Киеве топ-чиновника МОН поймали на взятке в 300 тысяч грн Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали проректора экологической академии, которого заподозрили во взяточничестве в 70 тысяч гривен.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся