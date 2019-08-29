В Киеве такси врезалось в троллейбус и загорелось: фото масштабной аварии

В Киеве 29 августа водитель такси Uber врезался в троллейбус, после чего его машина загорелась.

Пассажиры общественного транспорта не пострадали, а таксист травмировал голову, сообщили в Telegram "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"За Северным мостом произошло серьезное ДТП при участии Uber и троллейбуса №31. По информации свидетелей, водитель легкового авто на полной скорости въехал в заднюю часть, от удара машина начала гореть", – уточнили в соцсети.

Такси влетело в троллейбус

Uber загорелся после удара

Водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме этого, пассажирка троллейбуса сообщила, что пожар в машине начался моментально после столкновения.

"Водитель нехило так разбил голову, постоянно то терял сознание, то приходил в себя, пока мы ждали скорую. Две патрульные машины тупо проехали мимо, даже не остановившись, а скорая приехала минут через 20", – поделилась она деталями.

Такси Uber попало в ДТП

Основную помощь потерпевшему, по словам женщины, оказывал водитель троллейбуса и его пассажиры.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве после поездки в такси Uber пропал мужчина. В последний раз он выходил на связь 25 августа, когда сел в вызванное ним авто в районе Виноградаря

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