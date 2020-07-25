В Киеве сообщили о "заминировании" жилого дома. Видео

В Киеве сообщили о "заминировании" жилого дома.

В Киеве в субботу, 25 июля, сообщили о "заминировании" жилого дома.

ЧП произошло на проспекте Владимира Маяковского, 24б, на Троещине. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Срочное сообщения с Троещины – говорят, что кто-то анонимно позвонил в полицию и сказал, что дом по Маяковского, 24б, заминирован", – говорится в посте.

На место прибыли полицейские и скорая, ожидаются специалисты-взрывотехники.

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