В Киеве сообщили о "заминировании" жилого дома. Видео
В Киеве сообщили о "заминировании" жилого дома.
В Киеве в субботу, 25 июля, сообщили о "заминировании" жилого дома.
ЧП произошло на проспекте Владимира Маяковского, 24б, на Троещине. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Срочное сообщения с Троещины – говорят, что кто-то анонимно позвонил в полицию и сказал, что дом по Маяковского, 24б, заминирован", – говорится в посте.
На место прибыли полицейские и скорая, ожидаются специалисты-взрывотехники.
Новость обновляется.
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