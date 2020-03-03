В Киеве с моста Патона полился кипяток. Видео

В Киеве на мосту Патона произошел прорыв трубопровода, из-за чего с сооружения прямо в Днепр начал стекать огромный поток горячей воды.

ЧП прокомментировали журналистам OBOZREVATEL в коммунальной корпорации "Киевавтодор". В сети также появилось видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Представители корпорации рассказали, что там произошел прорыв трубопровода, уточнив, что в результате ЧП никто не пострадал. Так, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" уже начало проводить ремонт.

В Киеве с моста Патона полился кипяток

Примечательно, что под мостом проходит множество различных коммуникационных каналов.

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