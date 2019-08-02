В Киеве разыскивают вероятного насильника: фото и приметы

В Киеве правоохранители разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении двух попыток изнасилования в Шевченковском и Оболонском районах, которые случились 2 и 23 июля.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева. Она разместила соответствующее изображение и ролик (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На вид вероятному злоумышленнику 20-25 лет, рост 185-190 см. Он худощавый, с вытянутым лицом и темными волосами.

Подозреваемый Полиция Киева

Подозреваемый Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал о двух случаях. Подозреваемый 2 июля в Шевченковском районе преследовал девушку, а затем напал и избил в подъезде многоэтажки. После этого он попытался ее изнасиловать.

Позже подозреваемый пытался изнасиловать 13-летнюю девочку в подъезде многоэтажного дома. Сообщение о преступлении поступило в Оболонское УП 23 июля.

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