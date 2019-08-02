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В Киеве разыскивают вероятного насильника: фото и приметы

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В Киеве правоохранители разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении двух попыток изнасилования в Шевченковском и Оболонском районах, которые случились 2 и 23 июля.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева. Она разместила соответствующее изображение и ролик (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На вид вероятному злоумышленнику 20-25 лет, рост 185-190 см. Он худощавый, с вытянутым лицом и темными волосами.

Подозреваемый

Подозреваемый

Полиция Киева

Новости
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Подозреваемый

Подозреваемый

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал о двух случаях. Подозреваемый 2 июля в Шевченковском районе преследовал девушку, а затем напал и избил в подъезде многоэтажки. После этого он попытался ее изнасиловать.

Позже подозреваемый пытался изнасиловать 13-летнюю девочку в подъезде многоэтажного дома. Сообщение о преступлении поступило в Оболонское УП 23 июля.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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