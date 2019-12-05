В Киеве произошло жесткое ДТП с 5 авто: видео с места

В Оболонском районе Киева, на улице Богатырской, 5 декабря произошло масштабное ДТП.
На дороге столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
На место прибыли полицейские. Движение по улице из-за аварии значительно усложнилось.
В Киеве произошло жесткое ДТП с 5 авто
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
В городе Буча Киевской области 3 декабря произошло страшное ДТП, в результате которого перевернулась маршрутка. Погибли два человека.
Автомобиль Porsche Cayenne, который устроил смертельную аварию с маршруткой в Буче под Киевом, принадлежит "ПриватБанку".
В сети опубликовали страшные фото с места ДТП в городе Буча.
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