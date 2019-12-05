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5 декабря • обновлено в 11:32
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/ Криминал

В Киеве произошло жесткое ДТП с 5 авто: видео с места

1.4т
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В Оболонском районе Киева, на улице Богатырской, 5 декабря произошло масштабное ДТП.

На дороге столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На место прибыли полицейские. Движение по улице из-за аварии значительно усложнилось.

В Киеве произошло жесткое ДТП с 5 авто

В Киеве произошло жесткое ДТП с 5 авто

Скриншот

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
авария ДТП
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