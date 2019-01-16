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/Криминал

В Киеве произошло жуткое ДТП на ''зебре'': водитель скрылся

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В Голосеевском районе Киева водитель авто сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся.

Авария произошла 16 января, около 14:00, на ул. Казимира Малевича, сообщил источник OBOZREVATEL. В результате пострадавшая получила травмы. На место прибыли врачи скорой, которые оказали женщине медпомощь (степень полученных травм неизвестна).

По данным инсайдера, пешехода сбил легковой автомобиль Skoda Fabia серого цвета. С места происшествия водитель уехал в сторону Лыбидской площади.

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ДТП произошло на ул. К. Малевича

ДТП произошло на ул. К. Малевича

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Вишневом Киевской области водитель ВАЗа сбил на переходе женщину с ребенком. Пострадавшие остались живы, при этом получили травмы. Момент аварии попал на видео.

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Темы
КриминалВойна на дорогах
Место
УкраинаКиев
Теги
ДТПавто
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