В Киеве произошло жуткое ДТП на ''зебре'': водитель скрылся

В Голосеевском районе Киева водитель авто сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся.

Авария произошла 16 января, около 14:00, на ул. Казимира Малевича, сообщил источник OBOZREVATEL. В результате пострадавшая получила травмы. На место прибыли врачи скорой, которые оказали женщине медпомощь (степень полученных травм неизвестна).

По данным инсайдера, пешехода сбил легковой автомобиль Skoda Fabia серого цвета. С места происшествия водитель уехал в сторону Лыбидской площади.

ДТП произошло на ул. К. Малевича Google. Maps

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Вишневом Киевской области водитель ВАЗа сбил на переходе женщину с ребенком. Пострадавшие остались живы, при этом получили травмы. Момент аварии попал на видео.

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