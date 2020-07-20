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В Киеве произошел взрыв в кафе: первые подробности

Криминал
9,8 т.
Взрыв произошел в кафе Burger Sushi Point

Взрыв произошел в кафе Burger Sushi Point.

В Деснянском районе Киева произошел взрыв в помещении кафе Burger Sushi Point, которое находится на территории "Дарынка" возле станции метро "Лесная".

Как сообщили источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах, взорвался неустановленный предмет, который находился в оставленной спортивной сумке.

Люди не пострадали. Проводится проверка, устанавливаются подробности происшествия.

Полиция Киева сообщила в Facebook, что в 15:40 по спецлинии 102 поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка.

Собранные сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Взрыв произошел на "Дарынке"

Взрыв произошел на "Дарынке" Карта Google

Cкрин Facebook

Cкрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве у входа на станцию метро "Шулявская" 17 июля взорвалось неизвестное устройство в мусорной урне. Телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре человека.

УкраинаКиеввзрывполиция
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