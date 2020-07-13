В Киеве проходит суд по подозреваемым в убийстве Шеремета: все детали и видео

В Киеве 13 июля продолжились судебные заседания по делу подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета – Юлии Кузименко и Андрея Антоненко.

В частности, Печерский райсуд столицы рассматривает вопрос об изменении меры пресечения врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. Об этом сообщается на Facebook-странице Free Dr Kuzmenko (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Прокуроры подали ходатайство о приобщении двух томов материалов дела по рискам, которые предварительно не предоставлялись для ознакомления стороне защиты", – говорится в сообщении.

Суд над Кузьменко (Facebook Free Dr Kuzmenko)

В то же время Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения и другому подозреваемому по делу Андрею Антоненко ("Риффмастеру").

Суд над Антоненко (You-Tube Киевский апелляционный суд)

Известно, что журналистов в зал суда не пустили, зато разрешили оставить камеру. На заседании присутствуют прокуроры, сам Антоненко с адвокатами.

Заседание Киевского апелляционного суда по Антоненко (You-Tube Киевский апелляционный суд)

Тогда как под зданием суда присутствует группа поддержки подозреваемого, в том числе его мама, жена и брат.

Антоненко в суде

Отметим, что в начале заседания председательствующий судья сообщил, что суд ранее направил запрос в Печерский райсуд с просьбой выяснить вопрос о количестве томов уголовного производства, и в прошлую пятницу в апелляционный суд из суда первой инстанции было отправлено еще один том.

Мать Андрея Антоненко

Поддержка Антоненко под стенами суда