МоваЯзык

Топ-темы:

В Киеве проходит суд по подозреваемым в убийстве Шеремета: все детали и видео

Марина Лисничук
Криминал
1,0 т.
Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко

Подозреваемые в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко.

В Киеве 13 июля продолжились судебные заседания по делу подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета – Юлии Кузименко и Андрея Антоненко.

В частности, Печерский райсуд столицы рассматривает вопрос об изменении меры пресечения врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. Об этом сообщается на Facebook-странице Free Dr Kuzmenko (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Прокуроры подали ходатайство о приобщении двух томов материалов дела по рискам, которые предварительно не предоставлялись для ознакомления стороне защиты", – говорится в сообщении.

Суд над Кузьменко

Суд над Кузьменко (Facebook Free Dr Kuzmenko)

В то же время Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения и другому подозреваемому по делу Андрею Антоненко ("Риффмастеру").

Суд над Антоненко

Суд над Антоненко (You-Tube Киевский апелляционный суд)

Известно, что журналистов в зал суда не пустили, зато разрешили оставить камеру. На заседании присутствуют прокуроры, сам Антоненко с адвокатами.

Заседание Киевского апелляционного суда по Антоненко

Заседание Киевского апелляционного суда по Антоненко (You-Tube Киевский апелляционный суд)

Тогда как под зданием суда присутствует группа поддержки подозреваемого, в том числе его мама, жена и брат.

Антоненко в суде

Антоненко в суде

Отметим, что в начале заседания председательствующий судья сообщил, что суд ранее направил запрос в Печерский райсуд с просьбой выяснить вопрос о количестве томов уголовного производства, и в прошлую пятницу в апелляционный суд из суда первой инстанции было отправлено еще один том.

Мать Андрея Антоненко

Мать Андрея Антоненко

Поддержка Антоненко под стенами суда

Поддержка Антоненко под стенами суда

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения (Facebook Free Dr Kuzmenko)

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

УкраинаКиевУбийство Павла ШереметаАпелляционный суд КиеваЯна ДугарьАндрей Антоненко (Riffmaster)Юлия КузьменкоПавел Шеремет
Поделиться в Facebook
  2. Кияни
  3. Криминал