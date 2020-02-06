В Киеве попались на горячем двое подростков-наркоманов. Видео и фото

В Печерском районе Киева, на улице Ивана Федорова, заметили двух подростков, которые употребляли наркотики.

Соответствующие снимки и видео опубликовали на страницах "Киев оперативный" в Facebook и Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Двое юных ребят прятались за гаражами, чтобы никто не заметил, что они делают. Сначала один из них стоял "на страже", пока другой употреблял наркотики, а позже первый присоединился к приятелю.

В Киеве попались на горячем двое подростков-наркоманов Киев оперативный

В Киеве попались на горячем двое подростков-наркоманов Киев оперативный

В Киеве попались на горячем двое подростков-наркоманов Киев оперативный

В Киеве попались на горячем двое подростков-наркоманов Киев оперативный

В Киеве попались на горячем двое подростков-наркоманов Киев оперативный

В Киеве попались на горячем двое подростков-наркоманов Киев оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве парень под наркотиками устроил настоящий переполох. Он лег спать прямо у входа в чужой дом и не просыпался, потому неравнодушные прохожие подумали, что он умер.

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