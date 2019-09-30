В Киеве полицейский спас мужчину от прыжка с крыши: раскрыты новые подробности

Мужчина, который взобрался на крышу дома на Крещатике в Киеве, имел проблемы со здоровьем.
Об этом в Facebook сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.
"23-летний парень решил покончить с жизнью из-за того, что у него куча проблем в жизни и со здоровьем. И, возможно, ему бы это удалось, если бы не патрульный полицейский, который провел пять часов на холодной и сырой крыше дома, общаясь за жизнь с этим парнем", – рассказал он.
Билошицкий отметил, что все это время с "прыгуном" был патрульный полицейский Алексей Оленин.
"Каждое слово могло привести к фатальным последствиям. Несколько раз "ключик", который подбирал полицейский, не давал результата. Однако, несмотря на то, что уже и у самого "зуб на зуб" не попадал от холода, патрульный не прекращал говорить. Все, что было надо – хотя бы на минуту вернуть желание парня к жизни. И полицейский его вернул. Через пять часов они сошли с того крыши вместе", – добавил он.
Парня увезли на "скорой помощи", а Оленин, "истощенный и промерзший", вернулся на базу.
В пресс-службе полиции Киева добавили, что на данный момент жизни парня ничего не угрожает, он находится под присмотром врачей.
Полиция Украины
Иллюстрация
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 сентября в Киеве мужчина взобрался на крышу дома №7/11 на Крещатике и угрожал спрыгнуть. Лишь благодаря усилиям полицейского его удалось снять с крыши.
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