В Киеве на видео попали патрульные полицейские, которые вели себя очень агрессивно после того, как водитель спросил у них об причине остановки.

В итоге правоохранители сами уехали с места события. Об инциденте сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дело в том, что в Дарницком районе водителя сначала остановил один экипаж полиции из-за того, что у мужчины не было страхового полиса. Правоохранители выписали постановление и разрешили доехать домой без него.

В Киеве полицейские отметились хамским поведением

"Далее на улице Академика Туполева, 12, меня останавливает второй экипаж. Подходит сотрудник и снова говорит о страховке. Я показываю постановление, его забирают и уходят. После чего начинается ролик", – отметил водитель.

Так, на видео видно, как мужчина уточнил причину остановки, а в ответ патрульные начали говорить с ним в грубой форме, выбили из рук телефон, на котором велась съемка. В разговоре они заявляли: "Что мне ваше постановление?", "Да, я тебе сказал уже!", "Что тебе не ясно?!", "Ты будешь указывать, что мне делать?!".

Водитель же сказал, что вызовет еще один экипаж правоохранителей. В результате полицейские, которые попали в скандал, просто уехали с места происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Киева обвинила сотрудников полиции в том, что они неправильно отреагировали на вызов о домашнем насилии.

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