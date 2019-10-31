Продавал в части: в Киеве поймали военного-наркоторговца. Фото задержания

В Киеве в четверг, 31 октября, задержали сержанта-наркоторговца, погоревшего на сбыте марихуаны в своей воинской части, а также его поставщиков.

Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины. Зафиксирована попытка сержантом продать четыре пакета наркотического вещества за 1 тыс. гривен.

Уточняется, что злоумышленника задержала военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины совместно с ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и следственным управлением ГУ Нацполиции в области.

Задержание подозреваемых vppnr.gp.gov.ua

"Также 24 октября в рамках контроля за совершением преступления проведено контролируемую закупку у торговца в погонах аналогичной партии, за что он также выручил 1 тыс. гривен", – сообщили в ведомстве.

Во время обысков у лица, которое поставляло наркотики военнослужащему на продажу, обнаружили "плантацию" кустов конопли в квартире. Поставщика также задержали.

В настоящее время обоим фигурантам готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Задержание подозреваемых vppnr.gp.gov.ua

Задержание подозреваемых vppnr.gp.gov.ua

Задержание подозреваемых vppnr.gp.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Кривом Роге Днепропетровской области полицейские задержали подозреваемого в торговле наркотиками и изъяли у него метамфетамин. Общая стоимость найденных веществ – более 220 тыс. гривен.

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