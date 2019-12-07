В Киеве поймали попрошайку, использовавшую ребенка: видео 18+

В Киеве в субботу, 7 декабря, на выходе из станции метро "Лыбедская" задержали девушку, которая принуждала своего ребенка заниматься попрошайничеством.

Подтверждающее видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца)

Отмечается, что во время задержания девушка вела себя неадекватно – агрессивно ругалась, материлась и бросалась вещами. По документам ее зовут Вароди Анжела Александровна, родом из Закарпатья.

В Киеве поймали попрошайку, использовавшую ребенка Скриншот из видео

Девочка же, которую принуждали просить деньги, была вся грязная и от нее исходил неприятный запах.

Правоохранители открыли против девушки уголовное производство за использование малолетнего ребенка для занятия попрошайничеством (ч.1 ст.150-1 УК) с санкцией статьи до 3 лет лишения свободы. Уведомили также органы социальной защиты.

Внимание! Присутствует нецензурная лексика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве разоблачили женщину, которая просила милостыню в метро, выдавая себя за человека с проблемами со здоровьем.

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