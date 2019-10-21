Пытался изнасиловать: всплыли подробности о нападениях педофила в школах Киева

Мужчина, которого задержали по подозрению в нападениях с целью совершения развратных действий на детей в школах Киева, во всем сознался и дал показания следствию.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Правоохранители подтвердили, что подозреваемый пытался совершить развратные действия по отношению к первокласснику в туалете школы №123, но тот убежал.

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Далее, по данным следствия, мужчина перешел дорогу и зашел в другое учебное заведение, где у него повторно возник умысел на противоправные действия с ребенком. В новой школе злоумышленник действовал по тому же сценарию - сразу пошел в туалет.

Отмечается, что увидев ребенка, подозреваемый попытался его изнасиловать, однако школьнику удалось вырваться.

"Был собран ряд доказательств, обработано место происшествия, камеры видеонаблюдения, установлен круг свидетелей. Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции", – рассказали правоохранители.

Раскрыта была также личность злоумышленника.

"Это 28-летний парень, не женат. Живет с матерью в Подольском районе. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Со следствием сотрудничает, во всем сознался и дает показания. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 УК и ч. 4 ст. 152", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, тревогу из-за нападения забила мама пострадавшего ребенка. В школе инцидент пытались "замять".

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