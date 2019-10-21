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21 октября • обновлено в 18:45
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/ Криминал

Пытался изнасиловать: всплыли подробности о нападениях педофила в школах Киева

1.1т Читать материал на украинском

Мужчина, которого задержали по подозрению в нападениях с целью совершения развратных действий на детей в школах Киева, во всем сознался и дал показания следствию.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Правоохранители подтвердили, что подозреваемый пытался совершить развратные действия по отношению к первокласснику в туалете школы №123, но тот убежал.

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Всплыли подробности о нападениях педофила в школах Киева

Всплыли подробности о нападениях педофила в школах Киева

Далее, по данным следствия, мужчина перешел дорогу и зашел в другое учебное заведение, где у него повторно возник умысел на противоправные действия с ребенком. В новой школе злоумышленник действовал по тому же сценарию - сразу пошел в туалет.

Отмечается, что увидев ребенка, подозреваемый попытался его изнасиловать, однако школьнику удалось вырваться.

"Был собран ряд доказательств, обработано место происшествия, камеры видеонаблюдения, установлен круг свидетелей. Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции", – рассказали правоохранители.

Раскрыта была также личность злоумышленника.

"Это 28-летний парень, не женат. Живет с матерью в Подольском районе. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Со следствием сотрудничает, во всем сознался и дает показания. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 УК и ч. 4 ст. 152", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, тревогу из-за нападения забила мама пострадавшего ребенка. В школе инцидент пытались "замять".

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Место
Украина Киев
Тег
педофилы
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Басикокоцкий Сергей
Басикокоцкий Сергей
"....во всем сознался, даёт показания, сотрудничает со следствием...". Хороший парень, сирота, не привлекался. Давайте отпустим под честное впрочем иное слово больше так не делать? А может все-таки провести референдум по двум вопросам? 1." Вы за химическую кастрацию педофилов, после которой через время он опять выйдет на охоту?".2."Вы за хирургическую кастрацию подобных людей, после чего подобные хорошие ребята станут неопасны?"
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Басикокоцкий Сергей, Тогда вся Украина беспиписочная будет. Гарны дивчины и так в Европу и Россию бегут
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