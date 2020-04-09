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9 апреля • обновлено в 13:43
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/ Криминал

В Киеве пациентов вернули в больницу после "минирования". Фото

1.1т
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Пациентов корпуса №10 Александровской клинической больницы Киева (предназначена для лечения больных коронавирусом COVID-19) после ложного сообщения о минировании и эвакуации 8 апреля только на следующий день, 9 апреля, начали возвращать в палаты.

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Как сообщил сайт "Сегодня", к этому процессу присоединились сотрудники Киевской службы спасения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, вечером 8 апреля больных срочно переносили из корпуса №10, где находится реанимация, терапия, кардиология, в корпус №9. В это время в первом здании работали кинологи и взрывотехники.

В Киеве пациентов вернули в больницу после "минирования"

В Киеве пациентов вернули в больницу после "минирования"

КАРС/Сегодня

Только 9 апреля людей начали возвращать в палаты – всего с персоналом это 114 человек. Пациентов везли на колясках и каталках.

В Киеве пациентов вернули в больницу после "минирования"

В Киеве пациентов вернули в больницу после "минирования"

КАРС/Сегодня

В Киеве пациентов вернули в больницу после "минирования"

В Киеве пациентов вернули в больницу после "минирования"

КАРС/Сегодня

В Киеве пациентов вернули в больницу после "минирования"

В Киеве пациентов вернули в больницу после "минирования"

КАРС/Сегодня

"Сейчас бойцы Киевской аварийно-спасательной службы возвращают людей в их палаты – кардиологию и реанимацию. Речь идет о более 70 пациентах, которые провели ночь и утро в соседнем корпусе №9", – рассказали журналистам в управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

В Киеве пациентов вернули в больницу после "минирования"

В Киеве пациентов вернули в больницу после "минирования"

КАРС/Сегодня

В Киеве пациентов вернули в больницу после "минирования"

В Киеве пациентов вернули в больницу после "минирования"

КАРС/Сегодня

В Киеве пациентов вернули в больницу после "минирования"

В Киеве пациентов вернули в больницу после "минирования"

КАРС/Сегодня

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • неизвестные 8 апреля заявили о заминировании корпуса Александровской клинической больницы Киева, где находятся больные коронавирусом COVID-19.

  • Администрация медучреждения на время проверки решила эвакуировать пациентов в другой корпус. В сети появились фото.

  • Утром 9 апреля информация о минировании больницы не подтвердилась.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Годун Михаил
Годун Михаил
Ни вата, ни ольгинские не комментируют. Всем понятно, чьих рук дело.
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