Спецназ стрелял по колесам: в Киеве организовали погоню за вооруженным иностранцем. Фото и видео

В Киеве в среду, 12 февраля, правоохранители устроили погоню за правонарушителем на Range Rover, отрыв стрельбу по колесам машины.

В пресс-службе городской полиции уточнили, что в результате был задержан иностранец 1981 года рождения. Пострадавших при стрельбе нет (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Копы остановили внедорожник на грузинских номерах на Броварском проспекте за нарушение правил дорожного движения, пишет "Информатор".

Новости На злосчастном перекрестке под Киевом массово столкнулись автомобили

Погоня в Киеве Информатор

Пресс-служба рассказала, что, приблизившись к машине, один из остановивших внедорожник копов заметил в салоне предмет, похожий на пистолет.

Во время общения с работниками полиции водитель заметно нервничал и, игнорируя их вопросы, нажал на педаль газа и начал убегать.

"Один из спецназовцев запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить. На предупреждение правоохранителей о применении табельного огнестрельного оружия для остановки машины водитель не отреагировал", – отметили в полиции.

Погоня в Киеве Информатор

Погоня в Киеве Информатор

Новости Рядом с Южным кладбищем под Киевом произошло жесткое ДТП

Автомобиль преследовали несколько экипажей полиции по Броварскому проспекту. Остановить его удалось только в районе моста Метро.

В салоне задержанного обнаружили оружие, которое в дальнейшем отправят на экспертизу.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Проводятся следственные действия.

Погоня в Киеве facebook.com/UA.KyivPolice

Погоня в Киеве facebook.com/UA.KyivPolice

Погоня в Киеве facebook.com/UA.KyivPolice

Погоня в Киеве facebook.com/UA.KyivPolice

Погоня в Киеве facebook.com/UA.KyivPolice

Погоня в Киеве Информатор

Как писал OBOZREVATEL, недавно Печерский районный суд города Киева избрал подполковнику Национальной гвардии Украины, который 9 декабря 2019 года на территории области на автомобиле сбил двух детей, меру пресечения.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!