В Киеве рядом с банком обнаружили труп мужчины

В Голосеевском районе Киева на ул. Васильковской 2 августа был обнаружен труп мужчины.
Как сообщили OBOZREVATEL местные жители, тело находилось рядом с гаражами в нескольких десятках метров от жилого дома (со стороны, где расположено отделение "Ощадбанка").
Изначально люди сообщали, что мужчину избили. Однако в пресс-службе ГУНП в Киеве наших журналистов заверили, что у погибшего не было видимых признаков насильственной смерти.
"По результатам экспертизы будет правовая квалификация. Возраст погибшего 35-40 лет", – сообщили в ведомстве.
Тело обнаружили на ул. Васильковская в Голосеевском районе около гаражей
Google. Maps
Тело обнаружили на ул. Васильковская в Голосеевском районе
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Национального ботанического сада имени Н. Гришко НАН Украины в Киеве обнаружили труп молодого человека с огнестрельным ранением. По предварительной информации мужчина совершил самоубийство.
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