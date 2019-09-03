В Киеве рядом с банком обнаружили труп мужчины

В Голосеевском районе Киева на ул. Васильковской 2 августа был обнаружен труп мужчины.

Как сообщили OBOZREVATEL местные жители, тело находилось рядом с гаражами в нескольких десятках метров от жилого дома (со стороны, где расположено отделение "Ощадбанка").

Изначально люди сообщали, что мужчину избили. Однако в пресс-службе ГУНП в Киеве наших журналистов заверили, что у погибшего не было видимых признаков насильственной смерти.

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"По результатам экспертизы будет правовая квалификация. Возраст погибшего 35-40 лет", – сообщили в ведомстве.

Тело обнаружили на ул. Васильковская в Голосеевском районе около гаражей Google. Maps

Тело обнаружили на ул. Васильковская в Голосеевском районе Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Национального ботанического сада имени Н. Гришко НАН Украины в Киеве обнаружили труп молодого человека с огнестрельным ранением. По предварительной информации мужчина совершил самоубийство.

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