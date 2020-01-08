В Киеве насильник 17 раз ударил ножом свою жертву: фоторобот подозреваемого

Полиция объявила в розыск мужчину, который в Киеве, на проспекте Лобановского, набросился на 19-летнюю девушку, пытался изнасиловать ее, а потом нанес 17 ударов ножом.

Инцидент произошел во вторник ночью, 7 января. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Так, к девушке подбежал неизвестный, ударил ее голове и начал душить. Одновременно мужчина пытался изнасиловать потерпевшую и наносил ей в спину удары ножом. Девушке удалось вырваться и дойти домой, а подозреваемый скрылся. Пострадавшую доставили в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

В Киеве насильник набросился с ножом на 19-летнюю девушку. Фоторобот Полиция Киева

Следственный отдел Голосеевского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 10 ч. 2 ст. 115 (Оконченное покушение на умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Приметы подозреваемого: возраст – 33-37 лет, рост – 170 см, худощавого телосложения, лицо маленькое, худое, волосы русые, нос, глаза и губы средней формы. Был одет в черную куртку с капюшоном, длиной до середины бедра и синие джинсы.

Издание "Информатор" уточнило, что мужчина нанес девушке аж 17 ударов ножом.

Пострадавшую после нападения доставили в больницу Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиция объявила в розыск подозреваемого в убийстве, которое произошло 17 декабря прошлого года в Лабораторном переулке, 41-летнего Павла Аккуратова.

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