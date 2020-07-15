В Киеве нашли убитым следователя СБУ, который расследовал дела о госизмене, – СМИ

СМИ сообщило, что в Киеве нашли убитым следователя СБУ, который расследовал дела о госизмене. vysh.gov.ua

В Киеве обнаружили убитым следователя по особо важным делам Главного следственного управления Службы безопасности Украины Романа Закладного.

Тело погибшего нашли на улице Иорданской (Оболонский район) в ночь на 15 июля. Об этом написало информационное агентство УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Так, полицейские прибыли на вызов и увидели мужское тело с признаками насильственной смерти. Предварительным осмотром были обнаружены следы крови у правого уха погибшего. У него были вывернутые карманы брюк и снята обувь.

СМИ сообщило, что в Киеве нашли убитым следователя СБУ, который расследовал дела о госизмене

Позже было установлено, что погибший – следователь по особо важным делам Главного следственного управления СБУ Роман Закладной. По информации журналистов, мужчина занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой, событиями на востоке Украины. Также 15 июля он должен был уйти на пенсию.

СМИ сообщило, что в Киеве нашли убитым следователя СБУ, который расследовал дела о госизмене

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