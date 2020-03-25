В Киеве на взятке в 70 тысяч поймали проректора академии. Фото

В Киеве правоохранители задержали на взятке в 70 тысяч гривен проректора экологической академии.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на странице в Facebook. Служащего поймали при получении денег прямо на улице (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, проректор требовал и получил 70 тысяч гривен от директора ООО за решение вопроса относительно непринятия дополнительных мер реагирования Государственной экологической инспекцией на основании предписания.

В Киеве на взятке в 70 тысяч поймали проректора академии Полиция Киева

Служащего задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Было начато уголовное производство по части третьей статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители начали проводить неотложные следственные действия: обыски, осмотры, допросы свидетелей, а еще подготовку материалов по объявлению задержанному подозрения и избранию меры пресечения. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве на взятке в 70 тысяч поймали проректора академии

В Киеве на взятке в 70 тысяч поймали проректора академии

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве Служба безопасности Украины задержала двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук Украины, которые требовали от бизнесмена деньги за поставки сельхозпродукции во время государственных закупок.

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