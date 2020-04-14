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14 апреля • обновлено в 16:09
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В Киеве на взятке в $25 тисяч взяли мужчину со "связями" в Офисе президента

2.4т
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В Киеве правоохранители разоблачили злоумышленника на попытке получить 25 тысяч долларов США за трудоустройство на высокую должность в органах государственной власти.

Задержание провели сотрудники прокуратуры Полтавщины совместно с СБУ и Нацполицией. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурона.

По предварительной информации, задержанный, представившись влиятельным человеком, имеющим связи в Кабинете министров Украины и Офисе президента, за деньги предложил лицу решить вопрос о трудоустройстве на должность заместителя руководителя Аграрного фонда Украины.

В Киеве на взятке в $25 тисяч взяли мужчину со "связями" в Офисе президента

После получения в собственном автомобиле денег мужчина пытался скрыться, однако не справился с управлением и столкнулся с металлической опорой.

По данным следствия, досудебное расследование продолжается. По месту жительства фигуранта схемы проводятся обыски.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч. 4 ст. 190 УК Украины), и избрании меры пресечения.

В Киеве на взятке в $25 тисяч взяли мужчину со "связями" в Офисе президента

gp.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, заместителя министра иностранных дел Украины Егора Божко собираются отстранить от должности и отправить под домашний арест из-за назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службаы внешней разведки..

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Криминал
Место
Украина
Теги
задержание Служба безопасности Украины Национальная полиция Украины
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гaдкий коppупционный peжим.
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Кияни Криминал

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