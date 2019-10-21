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21 октября • обновлено в 11:09
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В Киеве на территории университета культуры повесился парень: первые фото с места ЧП

1.3т Читать материал на украинском

В Печерском районе Киева, на улице Евгения Коновальца, 36а, в понедельник, 21 октября, обнаружили повешенный труп молодого парня.

Тело на территории Киевского национального университета культуры и искусств заметил прохожий около 08:30, написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Труп парня находился на обрыве. На шее была петля, конец от которой был привязан к дереву.

В Киеве на территории университета культуры повесился парень

В Киеве на территории университета культуры повесился парень

Информатор

Личность умершего не установлена. На вид ему около 20 лет. Что стало причиной поступка – неизвестно.

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В Печерском районе Киева 21 октября обнаружили повешенный труп молодого парня

В Печерском районе Киева 21 октября обнаружили повешенный труп молодого парня

Информатор

Тело на территории Киевского национального университета культуры и искусств заметил прохожий

Тело на территории Киевского национального университета культуры и искусств заметил прохожий

Информатор

Труп парня находился на обрыве в Киеве

Труп парня находился на обрыве в Киеве

Информатор

На шее умершего была петля, конец от которой был привязан к дереву

На шее умершего была петля, конец от которой был привязан к дереву

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Привокзальной в помещении заброшенного туалета на территории стадиона "Восход" нашли труп мужчины. Также в Киеве в ночь на субботу, 19 октября, в салоне припаркованного автомобиля обнаружили тело человека.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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