В Киеве на территории университета культуры повесился парень: первые фото с места ЧП

В Печерском районе Киева, на улице Евгения Коновальца, 36а, в понедельник, 21 октября, обнаружили повешенный труп молодого парня.

Тело на территории Киевского национального университета культуры и искусств заметил прохожий около 08:30, написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Труп парня находился на обрыве. На шее была петля, конец от которой был привязан к дереву.

В Киеве на территории университета культуры повесился парень Информатор

Личность умершего не установлена. На вид ему около 20 лет. Что стало причиной поступка – неизвестно.

В Печерском районе Киева 21 октября обнаружили повешенный труп молодого парня Информатор

Тело на территории Киевского национального университета культуры и искусств заметил прохожий Информатор

Труп парня находился на обрыве в Киеве Информатор

На шее умершего была петля, конец от которой был привязан к дереву Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Привокзальной в помещении заброшенного туалета на территории стадиона "Восход" нашли труп мужчины. Также в Киеве в ночь на субботу, 19 октября, в салоне припаркованного автомобиля обнаружили тело человека.

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