В Киеве на территории университета культуры повесился парень: первые фото с места ЧП

В Печерском районе Киева, на улице Евгения Коновальца, 36а, в понедельник, 21 октября, обнаружили повешенный труп молодого парня.
Тело на территории Киевского национального университета культуры и искусств заметил прохожий около 08:30, написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Труп парня находился на обрыве. На шее была петля, конец от которой был привязан к дереву.
В Киеве на территории университета культуры повесился парень
Информатор
Личность умершего не установлена. На вид ему около 20 лет. Что стало причиной поступка – неизвестно.
В Печерском районе Киева 21 октября обнаружили повешенный труп молодого парня
Информатор
Тело на территории Киевского национального университета культуры и искусств заметил прохожий
Информатор
Труп парня находился на обрыве в Киеве
Информатор
На шее умершего была петля, конец от которой был привязан к дереву
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Привокзальной в помещении заброшенного туалета на территории стадиона "Восход" нашли труп мужчины. Также в Киеве в ночь на субботу, 19 октября, в салоне припаркованного автомобиля обнаружили тело человека.
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