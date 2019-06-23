В Киеве на Марше равенства попытались напасть на политика из Германии. Видео

В воскресенье, 23 июня, во время Марша равенства "КиевПрайд" противники акции совершили попытку нападения на немецкого политика Ребекку Хармс.

Неизвестный бросился на участников акции, но его вовремя оттеснили, сообщила в Twitter журналистка Анастасия Магазова (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Мужчина бросился на колонну именно в том месте, где шла немецкий политик Ребекка Хармс. Его оттеснили, Хармс продолжила движение", – уточнила она.

Момент нападения Скриншот

Полиция задержала мужчину Скриншот

Мужчина пытался вырвать из рук плакаты. Его задержала полиция диалога.

Ребекка Хармс ИноСМИ

Чоловік накинувся на колону саме у тому місці, де йде німецький політик Ребекка Гармс. Його віддтіснили, Гармс продовжила рух. pic.twitter.com/dJGRsDSgj9 — Anastasia Magazowa (@anastasia_maga) 23 июня 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на Марше Равенства "КиевПрайд", который стартовал 23 июня в 09:00, произошли первые стычки, и даже был слышен звук, напоминающий взрыв или выстрел.

Противники мероприятия прорвались в колонну, однако правоохранители сдерживали натиск и оттеснили их.

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