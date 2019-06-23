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В Киеве на Марше равенства попытались напасть на политика из Германии. Видео

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В воскресенье, 23 июня, во время Марша равенства "КиевПрайд" противники акции совершили попытку нападения на немецкого политика Ребекку Хармс.

Неизвестный бросился на участников акции, но его вовремя оттеснили, сообщила в Twitter журналистка Анастасия Магазова (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Мужчина бросился на колонну именно в том месте, где шла немецкий политик Ребекка Хармс. Его оттеснили, Хармс продолжила движение", – уточнила она.

Момент нападения

Момент нападения

Скриншот

Полиция задержала мужчину

Полиция задержала мужчину

Скриншот

Мужчина пытался вырвать из рук плакаты. Его задержала полиция диалога.

Ребекка Хармс

Ребекка Хармс

ИноСМИ

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на Марше Равенства "КиевПрайд", который стартовал 23 июня в 09:00, произошли первые стычки, и даже был слышен звук, напоминающий взрыв или выстрел.

Противники мероприятия прорвались в колонну, однако правоохранители сдерживали натиск и оттеснили их.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Ребекка Хармс
Место
УкраинаКиев
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